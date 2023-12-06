«Дети под угрозой!»: «Загадочная» микоплазменная инфекция добралась до России
Случаи заболевания микоплазменной инфекцией начали регистрировать в России. Врачи предупреждают, что болеют сегодня в основном дети, а симптомы легко спутать с другими заболеваниями.
Случаи заболевания микоплазменной инфекцией начали регистрировать в России, однако появление ее более тяжелых форм не наблюдается, в целом ситуация контролируемая, сообщили в Роспотребнадзоре.
Началось все с новой вспышки старого заболевания в Китае. В конце ноября СМИ напугали всех сообщениями о заболеваемости «необычной» пневмонией среди детей на севере страны. Власти Китая же связали ситуацию с «загадочным заболеванием» всего лишь с отменой коронавирусных ограничений.
Теперь о росте числа случаев заболевания пневмонией заявляют в Дании, Франции, Нидерландах и американском штате Огайо.
Речь идет о пневмонии, вызванной бактерией Mycoplasma pneumoniae. Причиной распространения респираторных заболеваний в Китае стали известные возбудители, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Госкомитета по делам здравоохранения страны. За последнее время не были выявлены новые патогены, которые могли бы привести к резкому ухудшению состояния здоровья жителей Китая, то есть, никаких новых инфекционных заболеваний.
Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН успокоил россиян, подтвердив, что речи о каком-то новом вирусе и пандемии не идет. Он отметил, что распространение пневмонии периодически случается, в этом нет ничего сверхопасного и неизвестного.
«Журналисты искажают информационное поле. Они заявляют о том, что в Китае появился новый вирус, хотя никаких подтверждений нет со стороны вирусологов китайских или международных экспертов, с нашей стороны тоже нет. Микоплазменная инфекция, грипп, коронавирус продолжают распространяться, ничего удивительного нет», - сказал он.
По его словам, в России ежегодно фиксируется до 800 тысяч случаев пневмонии, это нормальная ситуация.
«Респираторных возбудителей более 300, то есть, несколько тысяч вариантов вирусных инфекций. Паника кому-то когда-то помогла? Поэтому это бесперспективный сценарий, нужно следить за информацией, пользоваться достоверными источниками и данными специалистов, у которых есть вещественные доказательства. А не просто верить тем, кто говорит о какой-то «необычной» инфекции. В нашей стране ежегодно от 300 до 800 тысяч случаев пневмонии бывает, пневмония может быть бактериальная, вирусная и так далее, сейчас много смешанных видов, которые были еще до ковида», - подытожил собеседник НСН.
Главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов согласился с тем, что возбудитель микоплазменной инфекцией не новый, встречается довольно часто.
При этом, по словам специалиста, заболевание легко можно спутать с обычной простудой, бронхитом или пневмонией.
«Заболеть может любой человек, но чаще болеют дети младшего возраста», - передает РИА Новости его слова.
Доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский подробнее остановился на основных симптомах заболевания.
«Проявляться микоплазменная инфекция может абсолютно по-разному. У кого-то это может быть легкая инфекция верхних дыхательных путей, у кого-то может быть пневмония с довольно тяжелым течением, тут все сугубо индивидуально», - предупредил он.
Основные симптомы: повышенная температура, заложенный нос, боль в горле, кашель, а также тяжесть при дыхании, передает РИА Новости.
Также специалисты отмечают, что определить микоплазменную инфекцию могут только врачи в лабораторных условиях, так как внешние симптомы действительно схожи с другими заболеваниями.
В большинстве случаев заболевание протекает в легкой форме, но при отсутствии лечебных мер могут развиться осложнения в виде менингоэнцефалита, поражения сосудов глаз, плеврита. Осложненные формы в большей степени опасны для детей, организм которых менее устойчив к микробам.
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