«Дети под угрозой!»: «Загадочная» микоплазменная инфекция добралась до России

Случаи заболевания микоплазменной инфекцией начали регистрировать в России, однако появление ее более тяжелых форм не наблюдается, в целом ситуация контролируемая, сообщили в Роспотребнадзоре.

Началось все с новой вспышки старого заболевания в Китае. В конце ноября СМИ напугали всех сообщениями о заболеваемости «необычной» пневмонией среди детей на севере страны. Власти Китая же связали ситуацию с «загадочным заболеванием» всего лишь с отменой коронавирусных ограничений.

Теперь о росте числа случаев заболевания пневмонией заявляют в Дании, Франции, Нидерландах и американском штате Огайо.

Речь идет о пневмонии, вызванной бактерией Mycoplasma pneumoniae. Причиной распространения респираторных заболеваний в Китае стали известные возбудители, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Госкомитета по делам здравоохранения страны. За последнее время не были выявлены новые патогены, которые могли бы привести к резкому ухудшению состояния здоровья жителей Китая, то есть, никаких новых инфекционных заболеваний.