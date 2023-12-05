Роспотребнадзор сообщил об отдельных случаях микоплазменной инфекции в РФ
В России зарегистрировали отдельные случаи заболевания микоплазменной инфекцией, говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора.
В ведомстве отметили, что заболевание протекает по аналогии со случаями за рубежом. Изменений в клинической картине не отмечается, уточнила пресс-служба.
Ранее несколько стран мира, включая Китай, Германию и Францию объявили о росте количества респираторных заболеваний среди детей.
В конце ноября СМИ передавали о заболеваемости «необычной» пневмонией среди детей на севере Китая. Власти страны связали ситуацию с отменой коронавирусных ограничений, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru