Роспотребнадзор сообщил об отдельных случаях микоплазменной инфекции в РФ

В ведомстве отметили, что заболевание протекает по аналогии со случаями за рубежом. Изменений в клинической картине не отмечается, уточнила пресс-служба.

Ранее несколько стран мира, включая Китай, Германию и Францию объявили о росте количества респираторных заболеваний среди детей.

В конце ноября СМИ передавали о заболеваемости «необычной» пневмонией среди детей на севере Китая. Власти страны связали ситуацию с отменой коронавирусных ограничений, отмечает «Радиоточка НСН».

