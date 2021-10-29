«Дети недоедают!» Продуктовая поддержка малоимущих будет долгосрочной

Лев Якобсон объяснил НСН, что продовольственная поддержка бедных семей задумана, как долгосрочная, а не сиюминутная мера.

Вице-президент Высшей школы экономики, экономист Лев Якобсон в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» поддержал намерение государства оказывать продовольственную помощь малоимущим семьям.

С этой инициативой выступило Минэкономразвития, предлагающее включить ее в новый комплекс мер по борьбе с инфляцией. В ведомстве считают, что данный шаг снизит негативное влияние роста цен на социально значимые товары, отмечают «Известия».

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«Это давно обсуждавшаяся и правильная мера, я ее поддерживаю. Действительно, это острая проблема, малообеспеченные семьи - это очень часто еще и семьи с детьми, а ситуация, когда недоедают дети, она нетерпима. Да, тут могут быть организационные проблемы, вопросы контроля, адекватности и со стороны тех, кто оказывает помощь, и со стороны семей, но это вполне реализуемо», - сказал Якобсон.

По его мнению, поддержка малоимущих не является «предвестницей» сильного роста цен.

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«Я бы так не сказал. Есть национальная цель, связанная со снижением и преодолением бедности, и эта мера давно обсуждалась в контексте этой цели. Инфляционные ожидания значительны, но это нечто ситуативное, а данную меру предполагается вводить не сиюминутно, а на довольно длительный срок», - пояснил собеседник «Радиоточки НСН».

Со своей стороны, депутат Госдумы, экономист Михаил Делягин усомнился в беседе с НСН, что данная мера будет реализована, высказав мнение, что по сути это является возвращением к советским продуктовым карточкам, что «плохо для пиара».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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