«Дети недоедают!» Продуктовая поддержка малоимущих будет долгосрочной

«Я бы так не сказал. Есть национальная цель, связанная со снижением и преодолением бедности, и эта мера давно обсуждалась в контексте этой цели. Инфляционные ожидания значительны, но это нечто ситуативное, а данную меру предполагается вводить не сиюминутно, а на довольно длительный срок», - пояснил собеседник «Радиоточки НСН».

Со своей стороны, депутат Госдумы, экономист Михаил Делягин усомнился в беседе с НСН, что данная мера будет реализована, высказав мнение, что по сути это является возвращением к советским продуктовым карточкам, что «плохо для пиара».

