«Плохой пиар»: В Госдуме сравнили продуктовую помощь с советскими карточками
Депутат Госдумы Михаил Делягин заявил НСН, что продуктовая помощь малоимущим россиянам вряд ли будет реализована.
Продуктовая помощь малоимущим россиянам – эффективная мера поддержки в условиях неконтролируемого роста цен, однако она вряд ли будет реализована, рассказал депутат Госдумы, экономист Михаил Делягин в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». Ранее стало известно, что Минэкономразвития планирует оказать малоимущим россиянам продовольственную помощь. По данным «Известий», это станет одной из мер для стабилизации цен на продуктовом рынке.
«Повышение цен, конечно, неизбежно, и отрадно, что хоть кто-то в правительстве это понимает. Рост цен будет разгоняться к концу года, так бывает всегда, особенно в условиях абсолютного произвола монополий и полного игнорирования этого произвола властями. Но, я думаю, эта мера не будет реализована, потому что это плохо для пиара, это возвращение карточек, по сути дела. То есть это демонстрация того, что нынешняя власть менее эффективна, чем даже советская власть на этапе ее распада и разрушения. Это очень полезно для людей, это правильно, это необходимо для сельского хозяйства, но этого не делается уже много-много лет просто потому, что это плохо для пиара», - заявил Делягин.
По словам экономиста, такая мера была бы выгодна и для экономики страны.
«Это обошлось бы точно дешевле, чем оказывать поддержку людям в денежной форме, потому что когда вы обеспечиваете сбыт сельхозпроизводителям, то, помимо этого, вы еще и налоги получаете с тех денег, которые вы выделяете на закупку товаров. Сразу возвращается больше чем треть этих денег, так что всё хорошо. Но в правительстве не поддержат, Минфин это зарубит», - заключил экономист.
Ранее руководитель департамента маркетинга НИУ ВШЭ Игорь Липсиц в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что продукты в России продолжат дорожать, реальная покупательская способность не будет догонять рост цен и многим россиянам придется от многого отказываться, чтобы удовлетворить первичные потребности.
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