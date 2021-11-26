Москвичам рассказали, как столица поддерживает женщин с детьми
Поддержка женщин с детьми — одна из приоритетных задач социальной сферы Москвы, и власти столицы оказывают всестороннюю помощь будущим матерям и женщинам с детьми. О способах поддержки рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Как отметила заммэра, в последние годы возможности поддержки москвичек с детьми значительно расширились: город направляет материальные выплаты, компенсации, льготы, предлагает комплекс программ и проектов по поддержке семьи и детства. Кроме того, женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком и после него, доступна психологическая помощь и содействие в построении карьеры.
«В следующем году в целом по направлению поддержки семьи и детства планируется выделить бюджетных средств на 15,9% больше, чем в 2021 году. Социальные выплаты семьям с детьми будут увеличены на 4,8%», — приводит слова Раковой официальный сайт мэра Москвы.
Как отметила заммэра, благодаря комплексной работе столичных властей растет количество многодетных семей. За последние 10 лет их число увеличилось в 2,5 раза, по состоянию на ноябрь текущего года в Москве проживает почти 188 тысяч семей, воспитывающих более 466 тысяч детей.
«Важно, чтобы женщина чувствовала поддержку со стороны государства, общества и была уверена, что в сложной ситуации она может рассчитывать на помощь», — подчеркнула Ракова.
В частности, живущие в столице будущие мамы вправе получить несколько пособий, в том числе по беременности и родам, а также оформить социальную карту, предоставляющую скидки при приобретении необходимых товаров для ребенка, продуктов и лекарств.
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