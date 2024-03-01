Депутат Нилов: Помощь ветеранам СВО позволит избежать «афганского синдрома»

Помощь ветеранам СВО позволит избежатно нового «афганского синдрома», но куда более интенсивного. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал член рабочей группы, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

В Госдуму внесли проект об установлении 24 февраля Дня участника СВО

По его словам, к участникам спецоперации должно быть самое пристальное отношение, необходимо оказывать им терапевтическую и психологическую помощь, в том числе с использованием уже наработанных практик.

Он также указал на необходимость реабилитации, социализации и максимального сохранения федеральных и региональных льгот для вернувшихся из зоны боевых действий.

«Нам надо дать возможность людям, которые пришли с фронта, трудоустроиться, вернуться к нормальной жизни. Не менее важен жилищный вопрос», - подчеркнул депутат.

Ранее фракция «Справедливая Россия - За правду» внесла в Госудуму законопроект о наделении военных кореспондентов статусом ветеранов боевых действий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
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