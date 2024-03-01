Депутат Нилов: Помощь ветеранам СВО позволит избежать «афганского синдрома»

По его словам, к участникам спецоперации должно быть самое пристальное отношение, необходимо оказывать им терапевтическую и психологическую помощь, в том числе с использованием уже наработанных практик.

Он также указал на необходимость реабилитации, социализации и максимального сохранения федеральных и региональных льгот для вернувшихся из зоны боевых действий.

«Нам надо дать возможность людям, которые пришли с фронта, трудоустроиться, вернуться к нормальной жизни. Не менее важен жилищный вопрос», - подчеркнул депутат.

Ранее фракция «Справедливая Россия - За правду» внесла в Госудуму законопроект о наделении военных кореспондентов статусом ветеранов боевых действий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».