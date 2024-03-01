Депутат Нилов: Помощь ветеранам СВО позволит избежать «афганского синдрома»
Помощь ветеранам СВО позволит избежатно нового «афганского синдрома», но куда более интенсивного. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал член рабочей группы, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
По его словам, к участникам спецоперации должно быть самое пристальное отношение, необходимо оказывать им терапевтическую и психологическую помощь, в том числе с использованием уже наработанных практик.
Он также указал на необходимость реабилитации, социализации и максимального сохранения федеральных и региональных льгот для вернувшихся из зоны боевых действий.
«Нам надо дать возможность людям, которые пришли с фронта, трудоустроиться, вернуться к нормальной жизни. Не менее важен жилищный вопрос», - подчеркнул депутат.
Ранее фракция «Справедливая Россия - За правду» внесла в Госудуму законопроект о наделении военных кореспондентов статусом ветеранов боевых действий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ЦБ: Доля безналичных платежей в России превысила 83% в 2023 году
- Гладков: ПВО уничтожила несколько воздушных целей над Белгородской областью
- СМИ: Промес не смог вернуться в Россию из-за требований прокуратуры Нидерландов
- Путин назвал вбросом информацию о якобы российском ядерном оружии в космосе
- СМИ: Чиновники Усть-Ижоры потратили миллион рублей на концерт Орбакайте
- От лица Блиновской запустили марафон из следственного изолятора
- Депутат Нилов: Помощь ветеранам СВО позволит избежать «афганского синдрома»
- Военкор Котенок: исход битвы за Авдеевку решил спящий пулеметчик ВСУ
- «Мультимедиа холдинг» стал лидером инноваций в российском радио
- Гагарина назвала «враньём» информацию, что она отказалась исполнять гимн России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru