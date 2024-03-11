Путин распространил выплату в случае гибели в СВО на гражданский персонал МО РФ

В документе, который опубликован на официальном портале правовой информации, речь идёт о гражданском персонале Вооружённых сил и некоторых служащих федеральных госорганов.

Также право на данную выплату получил гражданский персонал органов внутренних дел, ФСИН, ФССП, органов федеральной фельдъегерской связи, таможенных органов и организаций ФТС.

Кроме того, указом устанавливается, что в случае ранения такие сотрудники смогут претендовать на выплату в размере трёх млн рублей.

Ранее на рассмотрение в Госдуму внесли законопроект, предлагающий предоставить женщинам, не состоящим в официальном браке с участниками СВО, получать льготы и выплаты в случае их гибели, сообщает RT.

