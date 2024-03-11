Путин распространил выплату в случае гибели в СВО на гражданский персонал МО РФ
Гражданский персонал Минобороны и других силовых ведомств получил право на выплату в пять млн рублей в случае гибели в СВО. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
В документе, который опубликован на официальном портале правовой информации, речь идёт о гражданском персонале Вооружённых сил и некоторых служащих федеральных госорганов.
Также право на данную выплату получил гражданский персонал органов внутренних дел, ФСИН, ФССП, органов федеральной фельдъегерской связи, таможенных органов и организаций ФТС.
Кроме того, указом устанавливается, что в случае ранения такие сотрудники смогут претендовать на выплату в размере трёх млн рублей.
Ранее на рассмотрение в Госдуму внесли законопроект, предлагающий предоставить женщинам, не состоящим в официальном браке с участниками СВО, получать льготы и выплаты в случае их гибели, сообщает RT.
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