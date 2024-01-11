Детеныш косатки научился плавать боком
11 января 202421:03
Косатка Ная и ее новорожденный детеныш чувствуют себя хорошо, рассказали РИА Новости в «Москвариуме».
Малышка уже научилась плавать боком и задним ходом, поворачиваться и нырять до дна.
Имя для детеныша косатки выберут путем голосования в проекте «Активный гражданин», как сделали и с малышкой-пандой из московского зоопарка, которую назвали Катюшей.
Малыш родился в конце декабря. Вес новорожденного малыша составил 150 килограммов, длина — около двух метров, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru