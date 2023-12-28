Детей сняли с поезда Москва — Симферополь с признаками ОРВИ

10 детей сняли с поезда, который направлялся по маршруту Москва — Симферополь, сообщает Telegram-канал Mash.

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У них выявили признаки ОРВИ. Несовершеннолетних отправили в Тамбовскую детскую больницу. Всего группа состояла из 250 ребят и 45 сопровождающих. Они ехали в Джанкой. В какой-то момент некоторые из группы пожаловались на плохое самочувствие. Начальник поезда сообщил об этом диспетчеру. На станции Мичуринск-Уральский в вагоны поднялись медики и сотрудники Роспотребнадзора, которые отправили 10 детей в больницу. Остальные отправились дальше в Джанкой.

Ранее грипп А подтвердился у 16 детей, снятых с поезда Тюмень-Адлер, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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