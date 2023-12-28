Детей сняли с поезда Москва — Симферополь с признаками ОРВИ

У них выявили признаки ОРВИ. Несовершеннолетних отправили в Тамбовскую детскую больницу. Всего группа состояла из 250 ребят и 45 сопровождающих. Они ехали в Джанкой. В какой-то момент некоторые из группы пожаловались на плохое самочувствие. Начальник поезда сообщил об этом диспетчеру. На станции Мичуринск-Уральский в вагоны поднялись медики и сотрудники Роспотребнадзора, которые отправили 10 детей в больницу. Остальные отправились дальше в Джанкой.

Ранее грипп А подтвердился у 16 детей, снятых с поезда Тюмень-Адлер, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

