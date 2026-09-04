Нарышкин: Элиты Европы подрывают попытки урегулирования на Украине
Европейские элиты подрывают все попытки урегулировать украинский конфликт на Украине. Как пишет RT, об этом заявил глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.
В ходе XXII заседания Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ он указал, что они оказывают Киеву военное и финансовое содействие.
«Одновременно торпедируя любые попытки мирного урегулирования на Украине», - заключил Нарышкин.
Ранее вице-премьер и министр транспорта Италии Маттео Сальвини заявил, что ряд стран Евросоюза не хотят завершения конфликта на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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