В ходе XXII заседания Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ он указал, что они оказывают Киеву военное и финансовое содействие.

«Одновременно торпедируя любые попытки мирного урегулирования на Украине», - заключил Нарышкин.

Ранее вице-премьер и министр транспорта Италии Маттео Сальвини заявил, что ряд стран Евросоюза не хотят завершения конфликта на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».