Десятки туристов РФ в Хорватии ожидают помощи в возвращении на родину
Порядки пятидесяти российских туристов обратились в посольство РФ в Хорватии с просьбой помочь вернуться на родину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на диппредставительство.
Отмечается, что посольство ведет взаимодействие с МИД, Росавиацией и Минтрансом для содействия россиянам.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 27 февраля вечером на пресс-конференции в Брюсселе заявила, что Евросоюз ввел новый пакет санкций, который включает полный запрет на полеты российских самолетов над всей его территорией. По ее словам, такой запрет касается всех самолетов, в том числе частных.
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