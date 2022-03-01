Десятки туристов РФ в Хорватии ожидают помощи в возвращении на родину

Отмечается, что посольство ведет взаимодействие с МИД, Росавиацией и Минтрансом для содействия россиянам.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 27 февраля вечером на пресс-конференции в Брюсселе заявила, что Евросоюз ввел новый пакет санкций, который включает полный запрет на полеты российских самолетов над всей его территорией. По ее словам, такой запрет касается всех самолетов, в том числе частных.



