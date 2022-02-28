Лоукостер «Победа» отменил все рейсы в Европу

Авиакомпания «Победа» отменила рейсы в Европу. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

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«Все рейсы "Победы" в Европу отменены. Клиентам оформляется автоматически полный возврат денег», — цитируют заявление лоукостера Известия.

Ранее об отмене всех рейсов в Европу сообщил «Аэрофлот». Российский перевозчик принял такое решение из-за ограничений воздушного пространства ЕС.

На фоне российской военной операции на Украине Евросоюз запретил самолетам из России приземляться, взлетать или пролетать над территорией стран сообщества. Ограничения действуют с 28 февраля, пишет Газета.ру.

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