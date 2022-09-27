Десятки россиян запросили убежище в Финляндии

Иммиграционная служба Финляндии заявила, что за неделю получила от россиян 92 обращения с просьбами о предоставлении убежища, сообщает ТАСС.

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В ведомстве отметили, что каждое такое заявление рассматривается в индивидуальном порядке, так как «воинская обязанность или мобилизация не являются прямым основанием для предоставления убежища».

Пограничная служба Финляндии добавила, что только 26 сентября в страну въехали 7 743 гражданина РФ, большинство из них следуют в другие государства Европы.

Ранее канцелярия президента Финляндии Саули Ниинистё заявила, что финские власти приняли решение ограничить въезд в страну россиянам, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГраницаМобилизацияРоссияФинляндия
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