Погранслужба Казахстана сообщила о росте числа въезжающих в республику россиян

«На сегодняшний день на казахстанско-российской границе отмечается увеличение количества въезжающих в Республику Казахстан иностранных граждан. Имеющиеся 30 автомобильных пунктов пропуска работают в штатном режиме», — цитирует сообщение ТАСС.

При этом на четырех пунктах наблюдаются скопления людей в связи с увеличившимся потоком пассажиров и транспорта, отмечает RT.

Погранслужба и компетентные государственные органы Казахстана обеспечивают безопасность и соблюдение правопорядка, организовано взаимодействие с российским пограничным ведомством.

