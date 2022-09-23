Погранслужба Казахстана сообщила о росте числа въезжающих в республику россиян
Число россиян, въезжающих в Казахстан через сухопутную границу, увеличилось. Об этом сообщает Пограничная служба Комитета национальной безопасности республики.
«На сегодняшний день на казахстанско-российской границе отмечается увеличение количества въезжающих в Республику Казахстан иностранных граждан. Имеющиеся 30 автомобильных пунктов пропуска работают в штатном режиме», — цитирует сообщение ТАСС.
При этом на четырех пунктах наблюдаются скопления людей в связи с увеличившимся потоком пассажиров и транспорта, отмечает RT.
Погранслужба и компетентные государственные органы Казахстана обеспечивают безопасность и соблюдение правопорядка, организовано взаимодействие с российским пограничным ведомством.
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