Десятки россиян погибли в Анталье с начала года
С начала года в Анталье зарегистрировано несколько десятков смертей российских граждан. Такое заявление сделал генеральный консул России в Анталье Олег Рогоза, пишет РИА «Новости».
По его словам, такая ситуация сложилась из-за того, что перед поездкой россияне иногда не могут оценить свое состояние здоровья объективно, сообщает Ura.ru. В частности, отметил генконсул, речь идет о пожилых гражданах. Именно у них чаще всего есть хронические заболевания, которые обостряются в периоды жары.
Кроме того, рассказал Рогоза, российские туристы, как правило, злоупотребляют спиртными напитками, а также беспечно ведут себя в море и при выезде на экскурсии. В связи с этим он призвал граждан России внимательнее относиться к своему здоровью в поездках и своевременно обращаться за помощью к медикам.
Ранее НСН рассказала, что половина туристов в России решили отказаться от услуг туроператоров и самостоятельно организовать собственный отдых,. Такие результаты показало исследование сервиса Туту.ру. Российским путешественникам предложили ответить на вопрос, Нужно ли ходить на встречу с отельным гидом? По итогам опроса 46 процентов пользователей из 3033 людей, прошедших опрос, ответили отрицательно.
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