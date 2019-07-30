Десятки россиян погибли в Анталье с начала года

По его словам, такая ситуация сложилась из-за того, что перед поездкой россияне иногда не могут оценить свое состояние здоровья объективно, сообщает Ura.ru. В частности, отметил генконсул, речь идет о пожилых гражданах. Именно у них чаще всего есть хронические заболевания, которые обостряются в периоды жары.

Кроме того, рассказал Рогоза, российские туристы, как правило, злоупотребляют спиртными напитками, а также беспечно ведут себя в море и при выезде на экскурсии. В связи с этим он призвал граждан России внимательнее относиться к своему здоровью в поездках и своевременно обращаться за помощью к медикам.

Ранее НСН рассказала, что половина туристов в России решили отказаться от услуг туроператоров и самостоятельно организовать собственный отдых,. Такие результаты показало исследование сервиса Туту.ру. Российским путешественникам предложили ответить на вопрос, Нужно ли ходить на встречу с отельным гидом? По итогам опроса 46 процентов пользователей из 3033 людей, прошедших опрос, ответили отрицательно.

