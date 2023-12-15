Десятки людей на велосипедах стоят в очереди на российско-финской границе

Десятки людей с велосипедами ждут очереди на переход границы между Россией и Финляндией, сообщает «РЕН ТВ».

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Речь идет о контрольно-пропускном пункте «Торфяновка». Большинство людей одеты достаточно легко. За плечами у них большие рюкзаки. В руках – велосипеды.

Очередь образовалась после заявлений Хельсинки об очередном закрытии границы с Россией.

Правительство Финляндии решило полностью закрыть пропускные пункты на границе с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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