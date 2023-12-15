Десятки людей на велосипедах стоят в очереди на российско-финской границе
15 декабря 202300:02
Десятки людей с велосипедами ждут очереди на переход границы между Россией и Финляндией, сообщает «РЕН ТВ».
Речь идет о контрольно-пропускном пункте «Торфяновка». Большинство людей одеты достаточно легко. За плечами у них большие рюкзаки. В руках – велосипеды.
Очередь образовалась после заявлений Хельсинки об очередном закрытии границы с Россией.
Правительство Финляндии решило полностью закрыть пропускные пункты на границе с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru