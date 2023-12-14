СМИ: Финляндия планирует снова закрыть все КПП на границе с Россией

Правительство Финляндии планирует снова закрыть все КПП на границе с Россией, пишет Helsingin Sanomat со ссылкой на свои источники.

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ФОТО: РИА Новости / Игорь Петров
ТЕГИ:ГраницаРоссияФинляндия

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