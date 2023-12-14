Финляндия закрыла все КПП на российской границе

Ранее издание Helsingin Sanomat сообщало о том, что подобное решение может принято в скором времени.

В конце ноября правительство Финляндии уже закрывало все наземные пункты перехода границы с Россией для урегулирования проблемы миграционного потока.

В начале декабря Финляндия, напротив, рассматривала возможность возобновления работы одного или нескольких контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией. С 14 декабря были открыты три КПП на юго-востоке страны – «Ваалимаа», «Нуйямаа» и «Иматра», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

