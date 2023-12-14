Финляндия закрыла все КПП на российской границе
Правительство Финляндии решило полностью закрыть пропускные пункты на границе с Россией, пишет общественный вещатель Yle со ссылкой на глава МВД страны Мари Рантанен.
Ранее издание Helsingin Sanomat сообщало о том, что подобное решение может принято в скором времени.
В конце ноября правительство Финляндии уже закрывало все наземные пункты перехода границы с Россией для урегулирования проблемы миграционного потока.
В начале декабря Финляндия, напротив, рассматривала возможность возобновления работы одного или нескольких контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией. С 14 декабря были открыты три КПП на юго-востоке страны – «Ваалимаа», «Нуйямаа» и «Иматра», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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