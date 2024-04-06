Десятимиллионный посетитель выставки «Россия» выиграл путешествие в Мурманск
Международную выставку-форум «Россия» 6 апреля посетил десятимиллионный гость, сообщили в пресс-службе форума.
Юбилейным гостем стал Константин Панфилов из Ярославля. Он прибыл на выставку со своей супругой Екатериной. В пресс-службе отметили, что Константин с женой выиграли поездку в Мурманск с посещением атомного ледокола «Ленин». Кроме того, супругам проведут обзорный тур по Мурманску и организуют экскурсию в село Териберка. Организаторы поездки предоставят проживание Константину и Екатерине, а также оплатят проезд из Ярославля.
«Для нас это абсолютно неожиданно — мы на выставке первый раз, и такой сюрприз. Я очень рад, что так получилось», — поделился Константин.
Генеральный директор ФГБУ «Главсевморпуть» Сергей Зыбко отметил, что 3 декабря 2024 года исполнится 65 лет со дня поднятия государственного флага на первом в мире атомном ледоколе «Ленин».
«Вы посетите это историческое судно и действующий ледокол. Вам покажут системы управления, штаб морских операций - и вы увидите, как управляют флотом», - сказал Зыбко.
Ранее восьмимиллионный гость выставки «Россия» получил билеты на футбол, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru