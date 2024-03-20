Девятимиллионного посетителя выставки «Россия» наградили путёвкой на Байкал

Девятилетний Андрей Баторов стал девятимиллионным посетителем на ВДНХ. Об этом сообщает пресс-служба АНО «Дирекция выставки достижений «Россия».

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В сообщении говорится, что мальчик приехал выставку с родителями и младшей сестрой. Теперь им предстоит поехать на Байкал - Андрею подарили путешествие на озеро.

«Пусть это путешествие станет незабываемым приключением, которое навсегда останется в ваших сердцах», — поздравила семью генеральный директор Выставки «Россия» Наталья Виртуозова.

Уточняется, что путешествие на Байкал включает в том числе экскурсию в хаски-парк, прогулку по эко-тропе и национальному парку в сопровождении опытных гидов.

Ранее восьмимиллионным посетителем выставки «Россия» стал 14-летний Вадим Лейзер из Тюмени, которому подарилибилеты в VIP-ложу на товарищеский матч сборных России и Сербии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Вяткин
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