Восьмимиллионный гость выставки «Россия» получил билеты на футбол
Более восьми млн человек посетили Международную выставку-форум «Россия» с момента её открытия в ноябре 2023 года, сообщает пресс-служба АНО «Дирекция выставки достижений «Россия».
В сообщении говорится, что восьмимиллионным посетителем стал 14-летний Вадим Лейзер из Тюмени, которые приехал на ВДНХ вместе с родителями и младшим братом Романом.
Организаторы выставки подарили подростку билеты в VIP-ложу на товарищеский матч сборных России и Сербии, который пройдёт в столице 21 марта. Подарочный сертификат рассчитан на четырёх человек и также включает проезд до столицы и проживание.
Ранее жительница Тулы Дарья Молодцова стала четырёхмиллионным гостем международной выставки-форума «Россия». В качестве подарка она получила сертификат на посещение лучших виноделен страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru