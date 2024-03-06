Восьмимиллионный гость выставки «Россия» получил билеты на футбол

В сообщении говорится, что восьмимиллионным посетителем стал 14-летний Вадим Лейзер из Тюмени, которые приехал на ВДНХ вместе с родителями и младшим братом Романом.

Организаторы выставки подарили подростку билеты в VIP-ложу на товарищеский матч сборных России и Сербии, который пройдёт в столице 21 марта. Подарочный сертификат рассчитан на четырёх человек и также включает проезд до столицы и проживание.

Ранее жительница Тулы Дарья Молодцова стала четырёхмиллионным гостем международной выставки-форума «Россия». В качестве подарка она получила сертификат на посещение лучших виноделен страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

