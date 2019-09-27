Врачи рассказали, как обезопасить себя от проблем с сердцем

Основными показателями здоровья сердечно-сосудистой системы являются артериальное давление, уровень сахара в крови и холестерина. Например, следует задуматься о здоровье сердца, если артериальное давление превышает показатель в 140 на 90, уровень холестерина – 5 миллимолей на литр, а также сахар выше 6,1 миллимоля на литр.

Главный окружной кардиолог, заведующий кардиологическим отделением Мытищинской больницы Георгий Атаров рассказал, что для того чтобы проблемы с сердцем беспокоили как можно реже необходимо отказаться или сократить неправильный и малоподвижный образ жизни, курение, стрессовое состояние, алкоголь и жирную пищу. Медик отметил, что не следует игнорировать боли в груди и регулярные осмотры в поликлиниках.



