Врачи рассказали, как обезопасить себя от проблем с сердцем
Сердечно-сосудистые заболевания являются одной из главных причин смертности населения в России. В преддверии Всемирного дня сердца, 29 сентября, подмосковные врачи рассказали, как себя обезопасить от проблем с сердечно-сосудистой системой, пишет «Подмосковье Сегодня».
Основными показателями здоровья сердечно-сосудистой системы являются артериальное давление, уровень сахара в крови и холестерина. Например, следует задуматься о здоровье сердца, если артериальное давление превышает показатель в 140 на 90, уровень холестерина – 5 миллимолей на литр, а также сахар выше 6,1 миллимоля на литр.
Главный окружной кардиолог, заведующий кардиологическим отделением Мытищинской больницы Георгий Атаров рассказал, что для того чтобы проблемы с сердцем беспокоили как можно реже необходимо отказаться или сократить неправильный и малоподвижный образ жизни, курение, стрессовое состояние, алкоголь и жирную пищу. Медик отметил, что не следует игнорировать боли в груди и регулярные осмотры в поликлиниках.
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