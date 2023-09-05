Десять городов РФ получат почетное звание «Город трудовой доблести»
Президент России Владимир Путин поддержал предложение присвоить почётное звание «Город трудовой доблести» ещё десяти российским населённым пунктам, сообщает ТАСС.
Список претендентов обсуждался на заседании российского оргкомитета «Победа». В него вошли Владимир, Воткинск, Находка, Новомосковск, Подольск, Прокопьевск, Рязань, Рубцовск, Улан-Удэ и Ханты-Мансийск.
Почётное звание «Город трудовой доблести» получают те населённые пункты, которые внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне.
Ранее Путин подписал указ о присвоении почётного звания «Город трудовой доблести» Астрахани, Вологде, Горловке, Златоусту, Каспийску, Луганску, Норильску, Орску и Якутску, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Нефть Brent преодолела цену $90 за баррель
- В Москве объявили о полной готовности системы ДЭГ к выборам
- Захарова обвинила Киев в ударах австралийскими дронами по территории России
- СМИ: Британский танк Challenger 2 уничтожен впервые за 30 лет
- Продажи новых легковых автомобилей России в августе выросли на 42 процента
- Вице-премьер Новак: Россия будет сокращать поставки нефти за рубеж до конца года
- Глава СПЧ призвал радикально изменить школьную программу
- Десять городов РФ получат почетное звание «Город трудовой доблести»
- Le Monde: Франция начала переговоры с армией Нигера о выводе военных
- Подмосковная электричка раздавила женщину в авто
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru