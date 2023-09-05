Десять городов РФ получат почетное звание «Город трудовой доблести»

Президент России Владимир Путин поддержал предложение присвоить почётное звание «Город трудовой доблести» ещё десяти российским населённым пунктам, сообщает ТАСС.

Путин подписал указ о присвоении 12 городам звания «Город трудовой доблести»

Список претендентов обсуждался на заседании российского оргкомитета «Победа». В него вошли Владимир, Воткинск, Находка, Новомосковск, Подольск, Прокопьевск, Рязань, Рубцовск, Улан-Удэ и Ханты-Мансийск.

Почётное звание «Город трудовой доблести» получают те населённые пункты, которые внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне.

Ранее Путин подписал указ о присвоении почётного звания «Город трудовой доблести» Астрахани, Вологде, Горловке, Златоусту, Каспийску, Луганску, Норильску, Орску и Якутску, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Мамонтов
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