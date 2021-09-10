Путин подписал указ о присвоении 12 городам звания «Город трудовой доблести»
Президент России Владимир Путин присвоил двенадцати российским городам звание «Город трудовой доблести». Соответствующий указ главы государства опубликован на сайте Кремля.
Так, почетное звание получили Алдан, Бологое, Воркута, Дзержинск, Кемерово, Кострома, Лысьва, Мончегорск, Оха, Ступино, Сызрань, Чита.
Как отмечается в указе, звание «Город трудовой доблести» было присвоено «за значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность».
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