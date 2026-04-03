Российские покупатели активизировались на белорусском рынке в марте, поскольку это удобный, дешевый и безопасный вариант, а в стране нет интернет-ограничений, рассказал главный редактор портала prian.ru о зарубежной недвижимости Филипп Березин в беседе с НСН.

Согласно данным Национального кадастрового агентства (НКА) Белоруссии, только за март 2026 года при участии россиян было зарегистрировано 126 сделок купли-продажи квартир в Минске, столице страны. Покупка через договор купли-продажи, мены или иные сделки является законной для граждан РФ. Для них также нет ограничений по типам недвижимости: можно купить квартиру, дом или офис. Об этом сообщил Московский комсомолец. Березин объяснил рост интереса.