Дешево и с интернетом: Россияне стали скупать квартиры в Белоруссии
Рост интереса среди граждан РФ к недвижимости в Минске очень заметен за последний месяц, заявил НСН Филипп Березин.
Российские покупатели активизировались на белорусском рынке в марте, поскольку это удобный, дешевый и безопасный вариант, а в стране нет интернет-ограничений, рассказал главный редактор портала prian.ru о зарубежной недвижимости Филипп Березин в беседе с НСН.
Согласно данным Национального кадастрового агентства (НКА) Белоруссии, только за март 2026 года при участии россиян было зарегистрировано 126 сделок купли-продажи квартир в Минске, столице страны. Покупка через договор купли-продажи, мены или иные сделки является законной для граждан РФ. Для них также нет ограничений по типам недвижимости: можно купить квартиру, дом или офис. Об этом сообщил Московский комсомолец. Березин объяснил рост интереса.
«Россияне всегда покупали несколько десятков квартир в Минске ежемесячно, но показатели были на уровне 30-40, реже 50. Нынешний рост заметный, но это не такая большая цифра в абсолютном масштабе. До недавнего времени сделок в Турции, Ирландии, ОАЭ и Грузии было не меньше. Однако у Белоруссии есть преимущество — безопасность, прекрасный город и можно спокойно туда поехать. К тому же, кому-то может быть удобно работать там удаленно из-за интернет-ограничений, поэтому спонтанно и переезжают. А что касается цены, то она ниже в два раза, чем в Москве, и в 1,5 раза, чем в Петербурге. Однушку вполне можно найти за пять миллионов рублей и даже дешевле», — отметил он.
