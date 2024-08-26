Дешево и эффектно: Флористы рассказали, как выбрать букет ко Дню знаний

Наиболее бюджетный букет ко Дню знаний можно собрать из кустовых хризантем, астр, гладиолусов и декоративных трав, рассказала президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова в разговоре с НСН.

В августе, накануне Дня знаний, стоимость цветов в России выросла более чем на четверть. Средняя стоимость букета по стране составила 1,8 тысячи рублей, что на 26% выше, чем в прошлом году, подсчитали специалисты компании «Эвотор». Дороже всех букет обойдется москвичам – 2,3 тысячи рублей, а дешевле всего жителям Псковской области - 994 рубля. Сафронова отметила, что флористы чаще предлагают школьникам букеты с цветами, растущими на открытом грунте.