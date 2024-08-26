Дешево и эффектно: Флористы рассказали, как выбрать букет ко Дню знаний
Розничная стоимость стандартной розы отечественного производства выросла до 300 рублей за штуку, рассказала в эфире НСН Валентина Сафронова.
Наиболее бюджетный букет ко Дню знаний можно собрать из кустовых хризантем, астр, гладиолусов и декоративных трав, рассказала президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова в разговоре с НСН.
В августе, накануне Дня знаний, стоимость цветов в России выросла более чем на четверть. Средняя стоимость букета по стране составила 1,8 тысячи рублей, что на 26% выше, чем в прошлом году, подсчитали специалисты компании «Эвотор». Дороже всех букет обойдется москвичам – 2,3 тысячи рублей, а дешевле всего жителям Псковской области - 994 рубля. Сафронова отметила, что флористы чаще предлагают школьникам букеты с цветами, растущими на открытом грунте.
«Сегодня на то, чтобы подготовить ребенка к новому учебному году, нужно потратить огромную сумму. Потому букеты для школьников стараются сделать как можно дешевле. В них добавляют цветы, которые растут на открытом грунте: кустовые хризантемы, астры, гладиолусы, декоративные травы. Флористы также могут включать в букеты рябину, ранетки и даже маленькие декоративные тыквы. Отмечу, что для первоклассников больше подойдут небольшие, но красивые и эффектные букетики, чтобы они могли легко держать их в руке», - сказала она.
Собеседница НСН также рассказала, что цветы отечественного производства сегодня существенно выросли в цене.
«Все подорожало. Сегодня мы получили поставку отечественных роз из Подмосковья, которые внешне значительно проигрывают розам и Эквадора и Колумбии. Сами бутоны большие, но стебли тонкие, кривые. Оптовая цена того, что мы получили, доходит до 150 рублей. Это самые ходовые розы со стеблем 60 сантиметров, не метровые, хотя обычно цена роз зависит от длины стебля. В рознице такие цветы будут стоить в два раза дороже. Стоимость складывается из аренды помещения, зарплаты продавцов, налогов, коммунальных платежей», - заключила Сафронова.
Ранее сообщалось, что россияне планируют потратить на подготовку детей к новому учебному году в среднем 34 752 рубля. При этом большая часть расходов приходится на школьную форму и одежду в целом, на эту категорию родители собираются потратить 8 700 рублей, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Один сотрудник Омского НПЗ погиб при пожаре на предприятии
- Прокуратура Парижа: Дурову предъявлено обвинение в 12 преступлениях
- Кабмин поддержал переименование ярославского Ростова в Ростов Великий
- МИД РФ: Послу Индии разъяснили позицию России по конфликту на Украине
- Рособрнадзор получил более 60 жалоб на проблемы с переходом в 10 класс
- СМИ: Дуров находится под следствием за отказ сотрудничать в области преступлений
- Палестина может направить заявку на вступление в БРИКС
- Макрон заявил, что решение об аресте основателя Telegram Дурова не является политическим
- США назначили награду за данные о хакере из Белоруссии
- Путин поручил профинансировать подразделения теробороны в приграничье
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru