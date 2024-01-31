Депутат Леонов назвал нюансы эксплуатации автомобилей Lada Vesta
Автомобили Lada Vesta, которые были переданы в автопарк Госдумы, обладают рядом недостатков. Об этом «Газете.Ru» сообщил депутат Госдумы Олег Леонов.
«Из минусов Vesta по сравнению с иномарками — более низкий потолок. И нет центрального подлокотника, руку положить некуда», — заявил парламентарий.
Он также выделил и преимущества автомобиля. Среди них разъем USB для подключения смартфона. Он позволяет оперативно зарядить телефон в машине, продолжая работу.
Ранее «АвтоВАЗ» поставил свыше 100 автомобилей Lada Vesta для автопарка Государственной Думы. С 2024 года депутаты пересядут на отечественные машины. Отмечается, что авто смогут пользоваться рядовые парламентарии, при этом они не будут закреплены за определенным человеком, передает «Радиоточка НСН».
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