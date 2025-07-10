«Последние пять лет есть стабильный спрос на Турцию, ОАЭ, а также на страны Юго-Восточной Азии. Это в первую очередь Таиланд и Индонезия, в чуть меньшей степени Вьетнам и Камбоджа. Но если Таиланд и Индонезия всегда были в топе, то Вьетнам и Камбоджа в последнее время резко начали набирать популярность. Причина в том, что для россиян сейчас очень важно, чтобы в принципе была возможность купить, перевести деньги без ограничений, и чтобы потом к этой недвижимости можно было спокойно приехать. Из Европы я бы назвал Кипр, Черногорию. Плюс сохраняется спрос на недвижимость в Италии, Испании, Греции, чуть в меньшей степени в Португалии. Там покупают с целью получения какого-то иммиграционного статуса», - рассказал он.

При этом собеседник НСН раскрыл, сколько стоит сейчас купить недвижимость в этих странах. По его словам, бюджетнее всего можно найти варианты в Турции, Грузии и Таиланде.