Дешевле €100 тысяч: Россияне скупают квартиры в Турции и Таиланде
В ОАЭ приобрести жилье стоит около €250 тысяч, в Таиланде на стадии котлована можно взять за €80 тысяч, а вот в Грузии сделки чаще всего проходят за €120 тысяч, заявил НСН Филипп Березин.
Турция, ОАЭ, Таиланд и Вьетнам последние пять лет стабильно идут в топе стран, где россияне покупают недвижимость, при этом в Турции можно найти варианты дешевле €100 тысяч. Об этом НСН рассказал главный редактор портала prian.ru о зарубежной недвижимости Филипп Березин.
Сербия и Греция попали в тройку стран, в недвижимость которых российские инвесторы стали чаще вкладывать, рассказала в четверг директор департамента зарубежной и курортной недвижимости NF Group Анна Ларина ДОМ.News. Березин, в свою очередь, поделился тем, в каких странах россияне охотнее всего приобретают недвижимость.
«Последние пять лет есть стабильный спрос на Турцию, ОАЭ, а также на страны Юго-Восточной Азии. Это в первую очередь Таиланд и Индонезия, в чуть меньшей степени Вьетнам и Камбоджа. Но если Таиланд и Индонезия всегда были в топе, то Вьетнам и Камбоджа в последнее время резко начали набирать популярность. Причина в том, что для россиян сейчас очень важно, чтобы в принципе была возможность купить, перевести деньги без ограничений, и чтобы потом к этой недвижимости можно было спокойно приехать. Из Европы я бы назвал Кипр, Черногорию. Плюс сохраняется спрос на недвижимость в Италии, Испании, Греции, чуть в меньшей степени в Португалии. Там покупают с целью получения какого-то иммиграционного статуса», - рассказал он.
При этом собеседник НСН раскрыл, сколько стоит сейчас купить недвижимость в этих странах. По его словам, бюджетнее всего можно найти варианты в Турции, Грузии и Таиланде.
«Если мы говорим о Турции, то средний чек сейчас в районе €100 тысяч. В ОАЭ ценник намного выше, там порог входа около €150 тысяч, а так, в среднем, - €200-250 тысяч. По Таиланду и Индонезии разброс очень большой. Максимальные цифры здесь могут быть очень разными, потому что именно в странах Юго-Восточной Азии много элитной, дорогой недвижимости. Если мы говорим о Грузии, то там примерно 60% сделок проходит дешевле €120-150 тысяч. Помимо прочего, там налажено авиасообщение, и процедура покупки для россиян намного проще, чем в других странах. Также дешевле €100 тысяч можно найти варианты в Турции и Таиланде, на стадии котлована – €80-90 тысяч», - отметил он.
Ранее руководитель Центра правопорядка в городе Москве и Московской области Александр Хаминский заявил, что теперь российская налоговая будет контролировать операции россиян, приобретающих недвижимость в ОАЭ, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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