Число молодых предпринимателей в России превысило 2,7 миллиона человек

В России число молодых предпринимателей в возрасте до 25 лет превысило 2,7 млн человек, что стало максимальным показателем с 2019 года. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития.

По данным ведомства, больше всего молодых предпринимателей зарегистрировано в Северо-Кавказском федеральном округе. Наибольшая доля индивидуальных предпринимателей (ИП) до 25 лет зафиксирована в Чечне (15,12%), Ингушетии (14,17%) и Дагестане (11,65%). Среди предпринимателей младше 18 лет лидируют Чечня (0,76%), Марий Эл (0,67%) и Оренбургская область (0,59%).