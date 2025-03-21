Число молодых предпринимателей в России превысило 2,7 миллиона человек
В России число молодых предпринимателей в возрасте до 25 лет превысило 2,7 млн человек, что стало максимальным показателем с 2019 года. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития.
По данным ведомства, больше всего молодых предпринимателей зарегистрировано в Северо-Кавказском федеральном округе. Наибольшая доля индивидуальных предпринимателей (ИП) до 25 лет зафиксирована в Чечне (15,12%), Ингушетии (14,17%) и Дагестане (11,65%). Среди предпринимателей младше 18 лет лидируют Чечня (0,76%), Марий Эл (0,67%) и Оренбургская область (0,59%).
Как уточнили в министерстве, за последние пять лет количество ИП младше 18 лет увеличилось на 228% и превысило 12 тысяч человек. Число предпринимателей в возрастной группе до 25 лет выросло на 77% и составило 264 тысячи. Такой рост в Минэкономразвития связывают с развитием предпринимательских инициатив среди молодежи и мерами господдержки в рамках нацпроектов.
Оставшуюся часть — порядка 2,4 миллионов человек — составляют самозанятые граждане, также вошедшие в статистику молодых бизнесменов, передает «Радиоточка НСН».
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