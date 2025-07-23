В РПЦ поблагодарили Верховный суд РФ за запрет движения сатанизма

Председатель патриаршей комиссии Русской православной церкви (РПЦ) по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов поблагодарил Верховный суд РФ, который признал экстремистским и запретил в России международное движение сатанизма. Об этом сообщает РИА Новости.

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По его словам, наивно полагать, что международного движения сатанизма не существует - это «вполне организованная сила», которая пытается привести общество «к уничтожению традиционных ценностей».

«Хотелось бы выразить надежду, что это начало последовательного и неотвратимого освобождения России от ига деструктивных идеологий», – сказал Лукьянов.

Ранее иеромонах Русской православной церкви Димитрий (Першин) заявил «Радиоточке НСН», что размытость термина «сатанизм» и отсутствие единого юрлица могут затруднить применение запрета на практике.

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ФОТО: НСН
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