В РПЦ поблагодарили Верховный суд РФ за запрет движения сатанизма

По его словам, наивно полагать, что международного движения сатанизма не существует - это «вполне организованная сила», которая пытается привести общество «к уничтожению традиционных ценностей».

«Хотелось бы выразить надежду, что это начало последовательного и неотвратимого освобождения России от ига деструктивных идеологий», – сказал Лукьянов.

Ранее иеромонах Русской православной церкви Димитрий (Першин) заявил «Радиоточке НСН», что размытость термина «сатанизм» и отсутствие единого юрлица могут затруднить применение запрета на практике.

