В РПЦ поблагодарили Верховный суд РФ за запрет движения сатанизма
Председатель патриаршей комиссии Русской православной церкви (РПЦ) по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов поблагодарил Верховный суд РФ, который признал экстремистским и запретил в России международное движение сатанизма. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, наивно полагать, что международного движения сатанизма не существует - это «вполне организованная сила», которая пытается привести общество «к уничтожению традиционных ценностей».
«Хотелось бы выразить надежду, что это начало последовательного и неотвратимого освобождения России от ига деструктивных идеологий», – сказал Лукьянов.
Ранее иеромонах Русской православной церкви Димитрий (Першин) заявил «Радиоточке НСН», что размытость термина «сатанизм» и отсутствие единого юрлица могут затруднить применение запрета на практике.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru