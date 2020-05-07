Дерматологи предупредили о вредных свойствах антисептиков

Использование антисептиков и частое мытье рук могут нарушить защитный барьер кожи и вызвать дерматит. А он, в свою очередь, увеличивает риски попадания инфекции в организм. Как пишет РИА Новости, такую точку зрения высказала врач-дерматовенеролог поликлиники №4 управления делами президента Анастасия Вережникова.

Она напомнила, что для профилактики распространения коронавирусой инфекции рекомендуется как можно чаще обрабатывать кожу рук. Из-за этого защитный слой кожи не успевает восстанавливаться, в результате могут появиться покраснения, шелушения и мелкие трещинки. Появлению таких побочных эффектов может способствовать спирт, очень горячая или холодная вода, а также избыток щелочи в мыле.

Однако, по словам Вережниковой, мытье рук одна из действенных профилактических мер по ограничению распространения COVID-19. Для того, чтобы избежать дерматитов, врач посоветовала использовать крем для рук, в состав которого входят восстанавливающие, защищающие и успокаивающие ингредиенты – ланолин, воск, натуральные масла, витамины, глицерин и вазелин.

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В конце апреля НСН писала, что в России отмечается снижение спроса на антисептики. В период с 30 марта по 5 апреля по сравнению с первой неделей марта их продажи снизились на 62%. Об этом пишет RT, ссылаясь на фискальные данные компании «Такском».

В текущем месяце средняя цена антисептика составила 493 рубля, что на 23% выше, чем в апреле 2019-го, сообщают Известия.

Между тем, Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору антисептика. По словам специалистов, при покупке средствa необходимo обращать внимание на спектр его действия, а также процентное содержание спиртa. Так, для борьбы с вирусами, в том числе гриппом и ОРВИ, рекомендуется выбрать кожный антисептик с широким спектром действия, который сможет уничтожить и бактерии, и вирусы. Специалисты подчеркнули, что в состав эффективного средства должно входить не менее 60–80% изопропилового или этилового спирта.


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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
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