«Не перегревать»: Дерматолог призвала не бояться кремов против прыщей

Бензоилпероксид, который является действующим компонентом средств против прыщей, не является онкогенным, заявила НСН врач дерматолог Джамиля Исламова.

Крем от прыщей не способен спровоцировать развитие рака, заявила НСН врач дерматолог, косметолог Джамиля Исламова. По ее словам, выделение бензола из подобных косметических средств возможно только при регулярном воздействии повышенных температур.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на независимую лабораторию сообщило, что в популярных средствах против прыщей обнаружен повышенный уровень бензола, вызывающий развитие онкологии. Как утверждают эксперты, при высокой температуре, например, при хранении в душной ванной комнате, действующий компонент бензоилпероксид расщепляется до канцерогенного вещества. Однако, по словам Исламовой, не стоит торопиться отказываться от подобных средств.

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«Бензоилпероксид - это действующее вещество многих препаратов против акне. Я лично никогда не считала этот компонент полезным для кожи, но онкогенным потенциалом он тоже не обладает. Там высвобождаются свободные радикалы, это как перекись водорода, только в более устойчивой форме. Такие средства действуют локально, подсушивая высыпания. Думаю, не стоит избегать подобных кремов. В исследовании была экспозиция препаратов с бензоилпероксидом при температуре 70 градусов Цельсия и в течение довольно длительного времени. В этом случае выделялся бензол. Не думаю, что это так легко осуществить в обычной жизни людей», - пояснила она.

Ранее врач-дерматолог, косметолог Наталья Яковлева в беседе с «Радиоточкой НСН» рассказала, что к опасным синтетическим веществам в косметике можно отнести гидрохинон и фенол.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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