Депздрав Москвы включил диабетиков в группу риска по COVID-19
Департамент здравоохранения Москвы определил перечень заболеваний и состояний, при которых в условиях распространения COVID-19 лучше не покидать место проживания. Там подчеркнули, что этот список был расширен. Теперь туда входят беременные и женщины в послеродовом периоде, пациенты с нарушением иммунной системы, болезнями мочеполовой системы, ревматологическими заболеваниями, а также москвичи с диабетом.
В Депздраве отметили, что опыт борьбы с коронавирусной инфекцией показал, что эти категории граждан также относятся к группе риска. В случае заражения COVID-19 для них повышается вероятность осложнений и тяжелого течения заболевания. Именно по этой причине власти рекомендуют всем горожанам из групп риска временно ограничить контакты с родственниками и знакомыми и по возможности отказаться от посещения общественных мест.
Между тем, Сергей Собянин сообщил, что жители столицы должны строго соблюдать масочный и перчаточный режим во время посещения магазинов, аптек и других общественных мест. По его словам, за нарушение этого правила предусмотрены санкции, в том числе штрафы.
«Необходимо соблюдать масочный и перчаточный режим. При отсутствии средств защиты действительно могут не пустить в магазин или даже оштрафовать», - написал Собянин в своем блоге, ответив на самые популярные вопросы жителей, возникшие после объявления об ограничениях с 28 сентября.
Мэр также уточнил, что прогулки и занятия физкультурой на свежем воздухе пенсионеров не ограничиваются, а социальные карты москвичей старше 65 лет блокировать, как это было весной, не будут.
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