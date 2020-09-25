Депздрав Москвы включил диабетиков в группу риска по COVID-19

Между тем, Сергей Собянин сообщил, что жители столицы должны строго соблюдать масочный и перчаточный режим во время посещения магазинов, аптек и других общественных мест. По его словам, за нарушение этого правила предусмотрены санкции, в том числе штрафы.

«Необходимо соблюдать масочный и перчаточный режим. При отсутствии средств защиты действительно могут не пустить в магазин или даже оштрафовать», - написал Собянин в своем блоге, ответив на самые популярные вопросы жителей, возникшие после объявления об ограничениях с 28 сентября.

Мэр также уточнил, что прогулки и занятия физкультурой на свежем воздухе пенсионеров не ограничиваются, а социальные карты москвичей старше 65 лет блокировать, как это было весной, не будут.

