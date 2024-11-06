Депздрав Москвы сообщил о единичных случаях заражения вирусом Коксаки

Она подчеркнула, что единичные случаи, которые сейчас фиксируются, соответствуют типичному фону заболеваемости эпидсезона.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в разговоре с НСН отметил, что заражение вирусом Коксаки возможно через грязные руки и немытые фрукты. Он предупредил, что в самых тяжелых случаях вирус может приводить к поражению головного мозга, передает «Радиоточка НСН».

