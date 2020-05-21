Депздрав опроверг сообщения об изоляции жителей с антителами к COVID-19

Власти Москвы не собираются изолировать людей с выявленным иммунитетом к коронавирусу COVID-19, о чем ранее сообщили СМИ. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения столицы.

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«Пациентам, у которых выявлены иммуноглобулины G, говорящие об иммунитете к вирусу, никакие постановления или предписания о самоизоляции не выдаются», - подчеркнули в ведомстве.

В то же время отмечается, что наличие антител говорит о том, что пациент был инфицирован и, возможно, перенес инфекцию в скрытой форме.

Ранее о возможной принудительной изоляции горожан с антителами к коронавирусу сообщал «Коммерсант». Такой сценарий якобы предусматривал документ с рекомендациями Клинического комитета по борьбе с коронавирусом при столичном департаменте здравоохранения.

Ранее власти столицы заявили о начале бесплатного выборочного массового тестирования на иммунитет к COVID-19. Также анализ можно сдать платно в нескольких частных лабораториях.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Кононов
ТЕГИ:самоизоляцияМоскваКоронавирус
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