Депздрав опроверг сообщения об изоляции жителей с антителами к COVID-19

«Пациентам, у которых выявлены иммуноглобулины G, говорящие об иммунитете к вирусу, никакие постановления или предписания о самоизоляции не выдаются», - подчеркнули в ведомстве.

В то же время отмечается, что наличие антител говорит о том, что пациент был инфицирован и, возможно, перенес инфекцию в скрытой форме.



Ранее о возможной принудительной изоляции горожан с антителами к коронавирусу сообщал «Коммерсант». Такой сценарий якобы предусматривал документ с рекомендациями Клинического комитета по борьбе с коронавирусом при столичном департаменте здравоохранения.



Ранее власти столицы заявили о начале бесплатного выборочного массового тестирования на иммунитет к COVID-19. Также анализ можно сдать платно в нескольких частных лабораториях.

