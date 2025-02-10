Депутаты внесут проект о перерасчете пенсий работающим пенсионерам

Как ожидается, это произойдет с 1 августа 2025 года. По словам парламентариев, с начала 2015 года перерасчет страховой пенсии и доли страховой пенсии по старости работающим пожилым людям ежегодно дает увеличение размера страховой пенсии максимум на 3 балла за год. При этом при обычном исчислении ИПК при назначении страховой пенсии максимум составляет 10 баллов.

Размер страховой пенсии и доли страховой пенсии по старости у работающих пенсионеров с 1 августа 2024 года увеличился максимум на 399 рублей 15 копеек. Принятие законопроекта позволит восстановить социальную справедливость, считают в ЛДПР.

Ранее экономист объяснил, как можно увеличить пенсию в два раза. У гражданина есть право более позднего выхода на пенсию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

