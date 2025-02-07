Экономист объяснил, как можно увеличить пенсию в два раза
Увеличить пенсию более, чем в два раза, россияне могут за счет более позднего выхода на нее, рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин. Его слова приводит aif.ru.
Он отметил, что у гражданина есть право более позднего выхода на пенсию. Подобный шаг позволит гражданам увеличить число набранных индивидуальных пенсионных коэффициентов и фиксированную выплату.
Так, если человек набрал на момент обращения за назначением пенсии по старости 153 пенсионных балла, то это пенсия составит 31198,27 рубля. Однако если бы он вышел на пенсию на год позже, то размер страховой пенсии составил бы 33257,44 рублей (число набранных индивидуальных пенсионных коэффициентов увеличивается на 7%, а фиксированная выплата на 5,6%).
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что военные пенсии будут проиндексированы на 4,4% с 1 января 2025 года, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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