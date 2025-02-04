Депутат Новичков: У России есть деньги для постепенной отмены пенсионной реформы
У России есть средства, которые позволят постепенно отменить пенсионную реформу. Об этом NEWS.ru заявил депутат Госдумы Николай Новичков.
По его словам, за последние годы радикально выросли доходы, что позволяет «вернуться к нормальному пенсионному возрасту», особенно учитывая 80-летие победы в Великой Отечественной войне.
Парламентарий считает, что в первую очередь можно начать «с определённых категорий граждан», например, с ветеранов СВО, жителей Дальнего Востока и Арктики, а также тружеников села.
«Посмотреть, какие средства потребуются... принять соответствующий федеральный закон... В любом случае нужно иметь дорожную карту на несколько лет вперёд, чтобы мы возвращали нормальный пенсионный возраст», - заключил Новичков.
Ранее эксперт РАНХиГС Марина Солодовникова заявила, что в 2025 году жители России не смогут выйти на пенсию по старости, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru