Депутат Новичков: У России есть деньги для постепенной отмены пенсионной реформы

По его словам, за последние годы радикально выросли доходы, что позволяет «вернуться к нормальному пенсионному возрасту», особенно учитывая 80-летие победы в Великой Отечественной войне.

Парламентарий считает, что в первую очередь можно начать «с определённых категорий граждан», например, с ветеранов СВО, жителей Дальнего Востока и Арктики, а также тружеников села.

«Посмотреть, какие средства потребуются... принять соответствующий федеральный закон... В любом случае нужно иметь дорожную карту на несколько лет вперёд, чтобы мы возвращали нормальный пенсионный возраст», - заключил Новичков.

Ранее эксперт РАНХиГС Марина Солодовникова заявила, что в 2025 году жители России не смогут выйти на пенсию по старости, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

