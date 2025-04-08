Гастроэнтеролог Кардашова рассказала о влиянии проблем с кишечником на внешность

По её словам, поддержание правильного баланса кишечной микрофлоры напрямую влияет на внешность человека, в частности, на состояние кожи и волос.

Кардашова указала, что следует соблюдать сбалансированную диету, употреблять достаточное количество фруктов, овощей, бобовых, орехов и цельнозерновых продуктов, уделяя особое внимание продуктам, которые содержат полифенолы.

«Сбалансированное питание, богатое клетчаткой и полезными веществами, поможет не только улучшить пищеварение, но и поддержит вашу внешность на высоте», – подчеркнула эксперт.

Ранее врач-гастроэнтеролог Валерия Антюфеева заявила, что для улучшения пищеварения рекомендуется употреблять кефир и йогурт, сообщает RT.

