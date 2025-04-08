Гастроэнтеролог Кардашова рассказала о влиянии проблем с кишечником на внешность
Кишечник является явлется важнейшим органом в функционировании организма. Об этом «ФедералПресс» заявила гастроэнтеролог и специалист по заболеваниям ЖКТ София Кардашова.
По её словам, поддержание правильного баланса кишечной микрофлоры напрямую влияет на внешность человека, в частности, на состояние кожи и волос.
Кардашова указала, что следует соблюдать сбалансированную диету, употреблять достаточное количество фруктов, овощей, бобовых, орехов и цельнозерновых продуктов, уделяя особое внимание продуктам, которые содержат полифенолы.
«Сбалансированное питание, богатое клетчаткой и полезными веществами, поможет не только улучшить пищеварение, но и поддержит вашу внешность на высоте», – подчеркнула эксперт.
Ранее врач-гастроэнтеролог Валерия Антюфеева заявила, что для улучшения пищеварения рекомендуется употреблять кефир и йогурт, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Студент открыл стрельбу в колледже в Новом Уренгое
- Гастроэнтеролог Кардашова рассказала о влиянии проблем с кишечником на внешность
- Госдума приняла закон о наказании за дискредитацию армии и призывы к санкциям
- Минстрой заявил о проблемах в отрасли
- Фон дер Ляйен призвала Китай делать больше для урегулирования на Украине
- Договор между Ираном и Россией не предусматривает оказание военной помощи
- Госдума ратифицировала договор о партнерстве между Россией и Ираном
- Компания Budweiser подарила пиво вратарям НХЛ, не пропускавшим от Овечкина
- Минобороны: За сутки ВСУ дважды атаковали объекты энергоинфраструктуры РФ
- ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 290 солдат, танк и три БТР
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru