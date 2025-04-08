ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 290 солдат, танк и три БТР

Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на курском направлении более 290 военнослужащих, танк и три бронетранспортёра (БТР). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Армия России освободила курское село Гуево

По данным министерства, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 72 760 военнослужащих, 405 танков, 331 БМП и 300 БТР, 2 360 боевых бронированных машин.

Кроме того, были уничтожены 595 артиллерийских орудий, 53 пусковые установки РСЗО, 26 пусковых установок ЗРК, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, 2 644 автомобиля, 56 единиц инженерной и другой техники.

Ранее врио главы Курской области Александр Хинштейн заявил, что день, когда будет освобождена вся территория региона, «совсем недалёк», сообщает «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:Курская ОбластьМинобороны РФВСУСпецоперация

Горячие новости

Все новости

партнеры