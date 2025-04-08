Компания Budweiser подарила пиво вратарям НХЛ, не пропускавшим от Овечкина
Канадский офис пивоваренной компании Budweiser устроил оригинальную рекламную кампанию безалкогольного пива. По банке напитка отправили голкиперам Национальной хоккейной лиги (НХЛ), которым не смог забить россиянин Александр Овечкин.
Оказалось, что таких вратарей аж 28 человек. В их числе олимпийский чемпион 2002 года Кертис Джозеф. Канадский спортсмен продемонстрировал в соцсетях подарок от Budweiser Canada в упаковке с надписью «Zero of 895».
«Поздравляю величайшего бомбардира всех времен. Чувствую себя очень счастливым, что не являюсь частью этого праздника! Два удара - ноль голов», - написал Джозеф.
Ранее Овечкин в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» забросил 895-ю шайбу в «регулярках», став лучшим снайпером в истории НХЛ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Студент открыл стрельбу в колледже в Новом Уренгое
- Гастроэнтеролог Кардашова рассказала о влиянии проблем с кишечником на внешность
- Госдума приняла закон о наказании за дискредитацию армии и призывы к санкциям
- Минстрой заявил о проблемах в отрасли
- Фон дер Ляйен призвала Китай делать больше для урегулирования на Украине
- Договор между Ираном и Россией не предусматривает оказание военной помощи
- Госдума ратифицировала договор о партнерстве между Россией и Ираном
- Компания Budweiser подарила пиво вратарям НХЛ, не пропускавшим от Овечкина
- Минобороны: За сутки ВСУ дважды атаковали объекты энергоинфраструктуры РФ
- ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 290 солдат, танк и три БТР
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru