Компания Budweiser подарила пиво вратарям НХЛ, не пропускавшим от Овечкина

Оказалось, что таких вратарей аж 28 человек. В их числе олимпийский чемпион 2002 года Кертис Джозеф. Канадский спортсмен продемонстрировал в соцсетях подарок от Budweiser Canada в упаковке с надписью «Zero of 895».

«Поздравляю величайшего бомбардира всех времен. Чувствую себя очень счастливым, что не являюсь частью этого праздника! Два удара - ноль голов», - написал Джозеф.

Ранее Овечкин в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» забросил 895-ю шайбу в «регулярках», став лучшим снайпером в истории НХЛ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

