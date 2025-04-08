Компания Budweiser подарила пиво вратарям НХЛ, не пропускавшим от Овечкина

Канадский офис пивоваренной компании Budweiser устроил оригинальную рекламную кампанию безалкогольного пива. По банке напитка отправили голкиперам Национальной хоккейной лиги (НХЛ), которым не смог забить россиянин Александр Овечкин.

Рекорд Овечкина может быть побит в 2034 году

Оказалось, что таких вратарей аж 28 человек. В их числе олимпийский чемпион 2002 года Кертис Джозеф. Канадский спортсмен продемонстрировал в соцсетях подарок от Budweiser Canada в упаковке с надписью «Zero of 895».

«Поздравляю величайшего бомбардира всех времен. Чувствую себя очень счастливым, что не являюсь частью этого праздника! Два удара - ноль голов», - написал Джозеф.

Ранее Овечкин в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» забросил 895-ю шайбу в «регулярках», став лучшим снайпером в истории НХЛ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:СпортсменыПивоНХЛАлександр Овечкин

Горячие новости

Все новости

партнеры