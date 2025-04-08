Песков исключил начало переговоров с США по СНВ-3 в скором времени
Начало переговоров по Договору о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) России и США подразумевает определенный уровень взаимного доверия, которое лишь предстоит восстановить. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
По его мнению, подобные контакты на данный момент маловероятны.
«В настоящий момент очень сложно себе представить начало таких переговоров», - сказал Песков журналистам. Они, по его словам, предполагают «определенный уровень двусторонних отношений, уровень развития, определенный уровень взаимного доверия». Все это еще только предстоит восстановить «при наличии соответствующей политической воли двух президентов».
Песков добавил, что для выхода к перспективе подобных переговоров, Москва и Вашингтон сейчас прикладывают «изрядные усилия» для нормализации двусторонних отношений.
В ноябре 2024 года американская Ассоциация по контролю над вооружениями сообщала, что главным приоритетом победившего на выборах президента США Дональда Трампа является неопределенность относительно истекающего Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) с Россией.
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