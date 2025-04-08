Минобороны: За сутки ВСУ дважды атаковали объекты энергоинфраструктуры РФ

За минувшие сутки ВСУ дважды атаковали объекты российской энергетической инфраструктуры. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По данным военного ведомства, атаки были совершены на объекты в Курской и Запорожской областях.

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Минобороны РФ пректически ежедневно сообщает о нарушении украинской армией договоренностей по запрету ударов по объектам энергетики сторон конфликта. В воскресенье, 6 апреля, министерство заявило, что на деле ВСУ ни на сутки не прекращали атак по российским энергообъектам, вопреки заявлению президента Украины Владимира Зеленского о соблюдении договоренности по прекращению таких атак.


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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:Минобороны РФСпецоперация

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