Минстрой заявил о проблемах в отрасли
Уровень запуска новых жилых проектов в России по данным на 1 марта упал на 26% в годовом выражении. Это самый низкий показатель с 2021 года, заявил замглавы Минстроя Никита Стасишин на Всероссийском жилищном конгрессе, передает РИА Новости.
Сильнее всего пострадали застройщики в регионах, где рентабельность проектов была на уровне 10–15% из-за низкой покупательской способности, подчеркнул замминистра. По его словам, «так сложно отрасли не было давно».
Вместе с тем Стасишин отметил, что в Москве, Санкт-Петербурге и Казани «подушка» у застройщиков побольше, и там отмечается неплохая динамика запуска новых проектов.
В 2025 году будет сложно достичь показателей предыдущих годов по ипотечному портфелю, когда его объем оценивался почти в 2 трлн руб., добавил замглавы Минстроя. Он подчеркнул, что если возникнут проблемы у девелоперов, то они появятся и у банков.
Объем просрочки россиян по ипотечным кредитам обновил исторический рекорд, свидетельствуют данные Центробанка.
Центробанк на днях сообщил, что просроченная задолженность в январе 2025 года выросла до 100,6 млрд рублей, увеличившись за месяц на 5,7 млрд рублей. Вместе с тем суммарный объем ипотечного кредитования снизился на 108 млрд рублей с начала текущего года и достиг к февралю 2025 года 19 трлн рублей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru