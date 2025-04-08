Госдума ратифицировала договор о партнерстве между Россией и Ираном

Госдума ратифицировала Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном.

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Документ был внесен в Думу президентом РФ Владимиром Путиным в марте. Договор был подписан в ходе визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в российскую столицу в январе. Он закрепляет статус двух государств как стратегических партнеров и охватывает все сферы. Договор заключается сроком на 20 лет с возможностью дальнейшей пролонгации.

Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко в ходе выступления в Госдуме заявил, что договор не предусматривает образование военного союза Ирана и России, а также не предполагает оказание друг другу военной помощи.

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ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
ТЕГИ:ГосдумаДоговорИран

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