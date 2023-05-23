Глава Верховного суда предложил упростить процедуру банкротства

Граждане России стали чаще банкротиться, заявил глава Верховного суда Вячеслав Лебедев. Его слова приводит Прайм.

Лебедев отметил ,что в 2023 году арбитражные суды рассмотрели на 30% больше дел о банкротстве по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«В связи с этим необходимо дальнейшее совершенствование законодательства о банкротстве, упрощение и ускорение судебных процедур, унификация», - сказал Лебедев.

При этом он добавил, что в стране также на 23% увеличилось число дел о взыскании долгов.

Ранее в Госдуму внесли проект о расширении доступности внесудебного банкротства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



