Глава Верховного суда предложил упростить процедуру банкротства
23 мая 202311:27
Граждане России стали чаще банкротиться, заявил глава Верховного суда Вячеслав Лебедев. Его слова приводит Прайм.
Лебедев отметил ,что в 2023 году арбитражные суды рассмотрели на 30% больше дел о банкротстве по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
«В связи с этим необходимо дальнейшее совершенствование законодательства о банкротстве, упрощение и ускорение судебных процедур, унификация», - сказал Лебедев.
При этом он добавил, что в стране также на 23% увеличилось число дел о взыскании долгов.
Ранее в Госдуму внесли проект о расширении доступности внесудебного банкротства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru