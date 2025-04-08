Фон дер Ляйен призвала Китай делать больше для урегулирования на Украине

Китаю следует активизировать свои усилия по внесению значимого вклада в урегулирование конфликта на Украине. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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В ходе телефонного разговора с премьером Госсовета КНР Ли Цяном она указала на твёрдую поддержку Евросоюзом «справедливого и прочного мира на Украине».

«Любые условия для мира должны определяться Украиной», - добавила фон дер Ляйен.

Ранее глава МИД Китая Ван И заявил, что позиции сторон конфликта вокруг Украины по ключевым вопросам существенно расходятся, путь к миру ещё далёк, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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