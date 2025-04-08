Фон дер Ляйен призвала Китай делать больше для урегулирования на Украине
Китаю следует активизировать свои усилия по внесению значимого вклада в урегулирование конфликта на Украине. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
В ходе телефонного разговора с премьером Госсовета КНР Ли Цяном она указала на твёрдую поддержку Евросоюзом «справедливого и прочного мира на Украине».
«Любые условия для мира должны определяться Украиной», - добавила фон дер Ляйен.
Ранее глава МИД Китая Ван И заявил, что позиции сторон конфликта вокруг Украины по ключевым вопросам существенно расходятся, путь к миру ещё далёк, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Студент открыл стрельбу в колледже в Новом Уренгое
- Гастроэнтеролог Кардашова рассказала о влиянии проблем с кишечником на внешность
- Госдума приняла закон о наказании за дискредитацию армии и призывы к санкциям
- Минстрой заявил о проблемах в отрасли
- Фон дер Ляйен призвала Китай делать больше для урегулирования на Украине
- Договор между Ираном и Россией не предусматривает оказание военной помощи
- Госдума ратифицировала договор о партнерстве между Россией и Ираном
- Компания Budweiser подарила пиво вратарям НХЛ, не пропускавшим от Овечкина
- Минобороны: За сутки ВСУ дважды атаковали объекты энергоинфраструктуры РФ
- ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 290 солдат, танк и три БТР
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru