Фон дер Ляйен призвала Китай делать больше для урегулирования на Украине

В ходе телефонного разговора с премьером Госсовета КНР Ли Цяном она указала на твёрдую поддержку Евросоюзом «справедливого и прочного мира на Украине».

«Любые условия для мира должны определяться Украиной», - добавила фон дер Ляйен.

Ранее глава МИД Китая Ван И заявил, что позиции сторон конфликта вокруг Украины по ключевым вопросам существенно расходятся, путь к миру ещё далёк, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

