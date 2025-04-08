Договор между Ираном и Россией не предусматривает оказание военной помощи

«Заключение договора не означает формирование военного союза с Ираном и не предусматривает оказание друг другу военной помощи», - подчеркнул дипломат.

Госдума сегодня ратифицировала Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном. Документ был внесен в Думу президентом РФ Владимиром Путиным в марте. Договор был подписан в ходе визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в российскую столицу в январе. Он закрепляет статус двух государств как стратегических партнеров и охватывает практически все сферы.

