Россиянам раскрыли график повышения пенсионного возраста до 2028 года

Поэтапное завершение пенсионной реформы, предусматривающей повышение возраста выхода на пенсию должно состоятся в 2028 году. Она состоит из пяти периодов, и предусматривает для женщин пенсионный возраст с 60 лет, а для мужчин — с 65.

Об основных этапах реформы, которая стартовала в 2018 году, рассказала aif.ru юрист Изабелла Атласкирова. Первой возрастной группой стали женщины 1964 года рождения и мужчины 1959 года рождения. Начиная с нынешнего года выходит на пенсию третья возрастная категория. Речь идёт о женщинах 1966 года рождения и мужчинах, которые родились в 1961 году.

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Эта категория граждан имеет право начать получать страховую пенсию по старости с 58 лет и 63 лет соответственно. Таким образом, в 2024 году пенсионерами могут стать 58-летние женщины и 63-летние представители сильного пола. С 2026 года на пенсию смогут пойти женщины 1967 года рождения и мужчины 1962 (в 59 и 64 года соответственно).

Как напомнила юрист, те, кто не накопил необходимо трудового стажа для начисления страховой пенсии, могут оформить только социальную пенсию. Её смогут получать женщины старше 65 лет и мужчины - старше 70 лет.

