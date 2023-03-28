Депутаты предложили ввести льготную ипотеку для работников ОПК

Депутаты Госдумы от фракции «Единая Россия» предложили ввести в стране льготную ипотеку для работников предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), пишут Известия.

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По данным издания, соответствующая инициатива уже направлена в Минфин РФ, представители «ЕР» предлагают рассмотреть её вместо предложения о льготной ипотеке для федеральных служащих.

Документ предполагает выдачу ипотеки под 5% годовых на покупку квартир в новостройках, вторичного жилья в городах, где нет первичного, либо на строительство частных домов.

«С максимальной суммой займа девять млн рублей в регионах, где население составляет не менее млн человек, а также до 18 млн рублей в субъектах с населением более млн человек», - отметили депутаты.

Ранее в Минфине заявили о намерении предложить правительству ввести в России льготную ипотеку для чиновников. Вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко и юрист по недвижимости Денис Бутовичев заявили НСН, что госслужащие вполне могут самостоятельно решить жилищные вопросы.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Тимкив
ТЕГИ:ГосдумаОПКИпотекаЕдиная Россия

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